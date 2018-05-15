İlk Teravih Bu Gece: Teravih Namazı Nasıl Kılınır , Kaç Rekattır? İşte Videolu Anlatım ve 2018 İmsakiye

İslam Aleminin büyük bir heyecan ve aşkla beklediği Ramazan ayı başlıyor.

Bugün ilk teravih kılınacak ve 30 gün sürecek Ramazan ayı için ilk sahura kalkılacak. Türkiye'de Ramazan'da sahur sofrasından son kalkacak ve iiftar sofrasına en geç oturacak olanlar Edirneliler olacak.

Ramazan'da orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre sahur sornasından ilk kalkacak olan ve iftar sofrasına ilk oturacak olan Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerçekleşecek.

Edirne'de ise saat 03.58'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki fark 79 dakika.

HİLAL GÜNEY AMERİKA'DAN GÖRÜLEBİLECEK

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir, 15 Mayıs'ta hilalin ilk defa Güney Amerika'dan görüleceğini söyledi.

Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dolayısıyla 16 Mayıs'ta ramazan ayına başlamış olacağız"

İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİNDE YANLIŞ BİLGİ YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsak, iftar ve diğer namaz vakitlerinde astronomik anlamda yanlış bilginin yer almadığını, özellikle imsak ve yatsı vakitlerinin gözlemsel olarak teyit edildiğini aktardı.

Özdemir şu şekilde devam etti:

"Bu tarihe denk gelmesinin nedeni şudur; 15 Mayıs'ta hilal ilk defa Güney Amerika'dan görülmeye başlayacak. Bunu biz görülme kabul ediyoruz. Başka ülkeden de görülse buna itibar ediyoruz. Dolayısıyla 16 Mayıs'ta Ramazan ayına başlamış olacağız"

Özdemir şu şekilde devam etti:

"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar"

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT , TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

NAMAZ VAKİTLERİ

Teravih vakti ve 2018 yılı imsakiyesi için http://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/Imsakiye/Imsakiye/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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