İlk Bedelli Askerler Birliklerine Teslim Oldular

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacak olan ilk bedelli askerler dün 21 gün görev yapacakları kışlalarına teslim olmaya başladı.

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim sürecinin işleyişi dünden itibaren başladı. Başvuru sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden ilk celp döneminde yararlanacak olanlar, dün Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gelerek teslim oldu.

Kışlanın nizamiyesinde aileleriyle vedalaşan bedelli askerler, görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" sözleriyle karşılanarak kışladan içeri alındı.

Daha sonra kimlik tespiti yaptıran ve er özlük dosyasını alan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini tamamladıtan sonra 21 günlük vatani görevine başladı. Askerler havalimanları ve otogarlardan tahsis edilen otobüslerle görev yapacakları birliklerine götürüldü.

Bedelli askerlikten yararlanacak olanlardan Doğan Yazıcı isimli vatandaş, bedelli çıktığı gün başvuru yaptığını belirtti.

Rize'den geldiğini ve iki çocuğu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Rize'de kendi işimizi yapıyordum. Askerlik için 21 gün yeterli değil ama çalıştığımız için boş zamanımız olmadı ve askere gelemedik. Şimdi şafak 21 gün." ifadelerini kullandı.

Bir başka bedelli asker olan Murat Aluç da uzun zamandır bedellinin çıkmasını beklediğini vurgulayarak, "Bazılarımızın askere gitmek için zamanı elverişli olmuyor. Ben de bakaya kalmıştım. Gelmek için fırsatımız olmadı. Bedelli askerlik benim durumda olanlar için iyi oldu." şeklinde konuştu.

Berkay Kuru ise bedelli askerlik için açıklanan fiyatın makul seviyede olduğunu, kendisinin de bu imkanndan faydalanarak bedelli askerliğe başvurduğunu aktardı.

21 günün kısa bir süre olduğunu anlatan Kuru, "21 gün de olsa iyi ki geldik. Sonuçta askerlik hizmeti. Buradan çıktıktan sonra askerlikle ilgili bir anımız bir fotoğrafımız olacak. İşten 21 gün izin aldım geldim. Bu hizmeti bitirdikten sonra yeniden işime geri döneceğim." diye konuştu.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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