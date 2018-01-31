İlan Yayımlandı! Tecrübe Şartı Yok! Çok Sayıda Kabin Memuru Alınacak

Tecrübe Şartı Yok! Çok Sayıda Kabin Memuru Alınacak

Corendon Havayolları en az önlisans mezunu 25 ile 40 yaş aralığında Antalya'da ikamet eden/edebilecek, kabin üyesi alımı yapacağını açıkladı. Kariyer.net üzerinden bir ilan yayımlayan firma, tecrübe şartı aranmaksızın önlisans ve lisans mezunu , iyi derecede ingilizce konuşabilen, yazan personel alacağını bildirdi. Başvuru için aranan genel nitelikler şu şekilde oldu:

T.C. Vatandaşı olmak ve en az 2 yıl geçerli T.C. Pasaportuna sahip olmak

Erkeklerde boy aralığı 170-180 cm, bayanlarda 165-180 cm olup boy ile kilosu orantılı olmak

Eğitimini yurt içinde tamamlamış adaylar için en az Yüksekokul mezunu olmak, eğitimini yurt dışında tamamlamış adaylar içinde asgari 10 yıl eğitim almış ve bu eğitimin sonuncunda diploma almaya hak kazanmış olmak

İyi derecede İngilizce bilmek, Almanca ve Flemenkçe ek diller tercih sebebidir

Herhangi bir sağlık problemi olmamak, yapılacak sağlık değerlendirmesinde uçuşa elverişli bulunmak

Dönemsel olarak yurtdışında konaklamasına engel bir durumu olmamak

25 ile 40 yaşları arasında olmak

Yüzme bilmek

Antalya'da ikamet ediyor/edebilecek olmak

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Tecrübe şartı aranmadan gerçekleşecek Kabin Personeli alımı için Kariyer.net isimli internet sitesi üzerinden başvuru süreci 31 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurularla ilgili tüm detaylar www.kariyer.net/is-ilani/corendon-airlines-deneyimsiz-kabin-ekibi-uyesi-1972796 adresi üzerinden takip edilebilecek.

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