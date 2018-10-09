İlahiyatçı Profesör Terörden Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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