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İlahiyatçı Profesör Terörden Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

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İlahiyatçı Profesör Terörden Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

09 Ekim 2018 Salı 20:41
İlahiyatçı Profesör Terörden Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Nurettin Turgay ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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Son Güncelleme: 09.10.2018 20:53
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ilahiyatçı profesör terörden gözaltına alındı
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