İl Olabilecek İlçeler Açıklandı! İşte İl Olabilecek 25 İlçe!

81 İle sahip olan ülkemizde bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya yakın ilçeler de var. İşte il olmaya aday 25 ilçe! Hangi ilçeler il olabilir?
Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.
Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424.,
Ünye, Ordu
Nüfus: 122,597.
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 126.824.
Kozan, Adana
Nüfus: 129.985.
Cizre, Şırnak
Nüfus: 133.908.
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.783.
Ereğli, Konya
Nüfus: 142.818.
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 145.263
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469
Fethiye, Muğla
Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın
Nüfus: 153.879.
Akhisar, Manisa
Nüfus: 166.129
Erciş, Van
Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 174.619.
Manavgat, Antalya
Nüfus: 224.664.
İskenderun, Hatay
Nüfus: 246.639.
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 253.551.
İnegöl, Bursa
Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya
Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin
Nüfus: 329.494.
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