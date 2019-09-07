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İl Olabilecek İlçeler Açıklandı! İşte İl Olabilecek 25 İlçe!

Türkiye'de birçok ilçe gerek nüfusu gerek ilçedeki hareketliliği ile il olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok ilçe, il olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangileri? Hangi ilçelerimiz il olmaya adaylar? İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

İl Olabilecek İlçeler Açıklandı! İşte İl Olabilecek 25 İlçe!

Türkiye'de birçok ilçe gerek nüfusu gerek ilçedeki hareketliliği ile il olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok ilçe, il olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangileri? Hangi ilçelerimiz il olmaya adaylar? İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:18
İl Olabilecek İlçeler Açıklandı! İşte İl Olabilecek 25 İlçe!

81 İle sahip olan ülkemizde bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya yakın ilçeler de var. İşte il olmaya aday 25 ilçe! Hangi ilçeler il olabilir?

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424.,

Ünye, Ordu
Nüfus: 122,597.

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 126.824.

Kozan, Adana
Nüfus: 129.985.

Cizre, Şırnak
Nüfus: 133.908.

Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.783.

Ereğli, Konya
Nüfus: 142.818.

Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 145.263

Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469

Fethiye, Muğla
Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın
Nüfus: 153.879.

Akhisar, Manisa
Nüfus: 166.129

Erciş, Van
Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 174.619.

Manavgat, Antalya
Nüfus: 224.664.

İskenderun, Hatay
Nüfus: 246.639.

Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 253.551.

İnegöl, Bursa
Nüfus: 255.032

Alanya, Antalya
Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin
Nüfus: 329.494.

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