İl Olabilecek İlçeler Açıklandı!

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
Gebze, Kocaeli Nüfus: 357.743
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Keçiören 900.000 neden yok veya çankaya sincan başkent diyemi
Pamukkale ve Merkezefendi ilceleride il olsun.nüfusu 200 bin ve 300 bin arasi.