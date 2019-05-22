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İl Olabilecek İlçeler Açıklandı!

Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçelerin listesi yapıldı. İşte il olabilecek ilçeler...

İl Olabilecek İlçeler Açıklandı!

Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçelerin listesi yapıldı. İşte il olabilecek ilçeler...

22 Mayıs 2019 Çarşamba 23:03
İl Olabilecek İlçeler Açıklandı!

Midyat, Mardin  Nüfus: 108.242

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

Gebze, Kocaeli Nüfus: 357.743

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Anahtar Kelimeler:
il olabilecek ilçeler açıklandı
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Fethi 16 saat önce

Keçiören 900.000 neden yok veya çankaya sincan başkent diyemi

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denizli 8 saat önce

Pamukkale ve Merkezefendi ilceleride il olsun.nüfusu 200 bin ve 300 bin arasi.

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