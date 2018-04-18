İkitelli'deki Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı!

İstanbul İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde dört katlı bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar da meydana geliyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elde edilen bilgilere göre, Aymakoop Sanayi Sitesinde bulunan 4 Katlı bir iş yerinin çatı katında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye eri müdahelede bulunuyor. İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine de sıçramaması için azami çalışma içerisinde olduğu görülüyor.

Yangına müdahele sırasında zaman zaman patlamalar yaşandığı bildiriliyor.

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