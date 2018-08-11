İki Kolu Olmadan Araç Sürerken Denetimde Yakalanan Adam Suç Makinesi Çıktı!..

Kırklareli mevkiinde trafik denetimleri yapılırken durdurulan ve iki kolu olmadan araba kullandığı görülen şahıs adeta bir suç makinesi çıktı. Birçok suçtan araması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Kırklareli - İstanbul yolunun 5. kilometresinde trafik denetimleri yapan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 RVZ 29 plakalı kamyoneti durdurdu. Sürücü 38 yaşındaki Tuncer Varlı'nın , dirseklerden itibaren iki kolunun olmadığını gören polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimlik ve araca ait belgelerin de olmadığını belirten sürücü, ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Yapılan incelemede, şüpheli şahsın "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelinin yaklaşık olarak iki yıl önce kablo hırsızlığı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu yaralanıp, kollarının dirseklerden itibaren kesildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi.

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