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İki çocuk feci şekilde can verdi

Diyarbakır’da, yokuş yukarı çıkamayan bisikletli iki gencin tutundukları tır sonları oldu. Tırın manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan iki genç, feci şekilde yaşamlarını yitirdi.

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İki çocuk feci şekilde can verdi

Diyarbakır’da, yokuş yukarı çıkamayan bisikletli iki gencin tutundukları tır sonları oldu. Tırın manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan iki genç, feci şekilde yaşamlarını yitirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:24
İki çocuk feci şekilde can verdi

Ajanslara yansıyan göre korkunç olay, Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yaşandı. Bisikletleri ile yokuş yukarı çıkmaya çalışan 17 yaşlarındaki iki genç, yorulmamak için yanlarından geçen tırın arkasına tutundu.

Bir süre ilerlemelerinden sonra tır manevra aldı. Arkasındaki gençleri fark etmeyen tır şoförü, manevra alması nedeniyle dengelerini kaybedip sürüklenen gençleri bisikletleri ile birlikte ezdi. Ses üzerine aracını durduran şoför, aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu geçirdi. 

Çevreden geçenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerine geldiklerinde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç trafiğinin durdurulduğu bölgeye gelen savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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