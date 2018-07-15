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İhraç Edildikten Sonra Görevine İade Edilen Memurlara Geriye Dönük Hakları Ödenecek!..

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, OHAL sonrası için yapılacak yasal düzenleme ile OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlere son verilecek. Geriye dönük mali ve sosyal haklar ödenecek.

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İhraç Edildikten Sonra Görevine İade Edilen Memurlara Geriye Dönük Hakları Ödenecek!..

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, OHAL sonrası için yapılacak yasal düzenleme ile OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlere son verilecek. Geriye dönük mali ve sosyal haklar ödenecek.

15 Temmuz 2018 Pazar 08:29
İhraç Edildikten Sonra Görevine İade Edilen Memurlara Geriye Dönük Hakları Ödenecek!..

Yedi kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL), 19 Temmuz saat 01.00 itibarıyla sona erecek. OHAL'in kaldırılmasından önce bazı kanunlarda değişiklik yapılacak. Ak Parti, yasa teklifi çalışmalarında sona geldi.

Milliyet Gazetesi'nden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, 20-30 maddeden oluşacağı belirtilen teklif, başta Terörle Mücadele ile Devlet Memurları kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı belirlenenlerin meslekten ihraçlarına, soruşturma ile kovuşturmaların yürütülmesine yönelik düzenlemeler de yer alan teklif, terörle mücadele edilen yerlerde, "güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma" gibi uygulamaları içerecek. Valilerin yetkileri genişletilecek. OHAL dönemine ilişkin yetkileri bir anlamda, "kalıcı" hale getirecek teklifte gözaltı süresinin uzatılması ve dosya üzerinden tutukluluğun uzatılması kararı verilebilmesi gibi hükümler de yer alacak.

Düzenleme ile OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerine de son verilecek. OHAL Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, görevden çıkarıldıkları tarihden görevlerine yeniden başlatıldıkları tarihe kadar geçen süreye karşılık gelen mali ve sosyal haklarının ödenmesiyle ilgili sıkıntı yaşandığını belirten parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile bu sıkıntının giderileceğini kaydetti.

Teklifin en geç önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı, ardından komisyonda görüşülüp, süratle Genel Kurul'a indirileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin yasalaştırılmasının ardından da son dakika bir karar değişikliği olmazsa Meclis'in tatile girmesi bekleniyor.

Milliyet

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
Ihraç Edilen MemurlarGöreve Iade OlanlarMemur Özlük Hakları
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