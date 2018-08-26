İğrenç ! Öz kızına cinsel istismardan gözaltına alındı!..

Kayseri'ye bağlı Yahyalı ilçesinde Mehmet C., 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 48 yaşındaki Mehmet C. 15 yaşındaki öz kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi.



İğrenç olay, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olan Mehmet C., iddia edildiğine göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulundu. Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu. 15 yaşındaki kızın ihbarı üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Mehmet C., bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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