İğrenç Olay: 15 Yaşındaki Komşu Kızına Tecavüz Edip Hamile Bıraktı!..

Kurban Bayramı tatil için geldiği İstanbul'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan kız çocuğu yapılan muayene sonucunda hamile olduğu ortaya çıktı.15 yaşındaki kızın komşusu tarafından tecavüze uğradığı tespit edildi.

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arefesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'e bağlı Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde birden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye kaldırılan D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlendi ve kürtaj yapıldı.

Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından uzman pedagog yardımıyla ifadesi alınan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Kızın ifadesi üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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