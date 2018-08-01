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İğrenç İntikam : Oğluna Tecavüz Eden Adamın Kızına Dehşeti Yaşattı!..

Aydın'a bağlı İncirliova'da E.T.’ye (10 yaş) cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında baba ile oğlunun intikam amacıyla bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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İğrenç İntikam : Oğluna Tecavüz Eden Adamın Kızına Dehşeti Yaşattı!..

Aydın'a bağlı İncirliova'da E.T.’ye (10 yaş) cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında baba ile oğlunun intikam amacıyla bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:00
İğrenç İntikam : Oğluna Tecavüz Eden Adamın Kızına Dehşeti Yaşattı!..

Aydın'a bağlı İncirliova'da E.T.’ye (10 yaş) cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında baba ile oğlunun intikam amacıyla bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan küçük kızın babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte Mehmet A.’nın oğlu T.A.’ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9’ar hapse mahkum oldukları belirlendi.

İncirliova’nın kırsal kesiminde bulunan Yazıdere Mahallesi’nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün sabah saatlerinde jandarma karakoluna başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.’nın, 10 yaşındaki kızları E.T.’ye cinsel istismar suçunu işlediklerini bildirip şikayetçi oldu.

Ajanlara yansıyan bilgilere göre intikam almak amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.’nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.’yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

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İğren olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı.

Kırsal Yazıdere Mahallesi’nde hayvancılık ve çiftçilik ile geçimini sağlayan T.A., 17/05/2016 tarihinde, jandarma karakoluna gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları 43 yaşındaki Mehmet T.  ve 35 yaşındaki Murat Aydın’ın kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs’ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın’a 28 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Anahtar Kelimeler:
TecavüzIntikam
Yorumlar
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Fatih(Memur Olacam Ben) 47 dakika önce

Arkadaşlar noluyor bizim ülkemize böyle,hergün cinsel taciz cinsel istismar habeleri görmekten midem bulanıyor artık,insan kendi oğluna kizina tövbe estağfurullah tecavüz eder mi ya,başkalarına da tecavüzü kesinlikle kınıyorum,ulan kendi canin kendi kanin nasil halleniyorsunuz adi köpekler,İnşAllah bu tür olaylar azalır yokolur yerin dibine batar.

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Erkan 27 dakika önce

Şimdi onlarınki şerefsizlik bunların yaptığı tam şerefsizlik Allah hepsinin belasını versin çocukların me suçu var ya

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