Iğdır'da Klavyeli Teröristlere Baskın! 3 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır'da sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ve Halkına hakaret eden, terör örgütü propagandası yapan kişiler olduğunun ihbarı üzerine harekete geçti ve şahısları tek tek tespit etmeye başladı. Takibe alınan kişilerin adreslerini belirleyen ekipler, adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Y., H.Ş ve A.T. isimli terör sevicileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı dergi ve kitabın yanı sıra örgütsel döküman ele geçirildiği öğrenildi. Kentte bir klavyeli teröristin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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