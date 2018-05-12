Iğdır'dan Kalkan Midibüs Ardahan'da Devrildi: 4 Ölü , Çok Sayıda Yaralı

Son dakika haberi Ardahan'dan geldi. Edinilen son bilgilere gre feci kaza meydna geldi ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'dan Gürcistan'a gitmekte olan ve Ali Ekber Kumak'ın idaresinde olduğu öğrenilen 34 TT 0009 plakalı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

Aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde hayatını kaybetti.

Midibüste bulan Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan da yaşanan feci kazada yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarmaya ve kurtarmaya başladı. AFAD, sağlık ve jandarma görevlileri tarafaından özenle çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin adından yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Çağla Öneç, hastanede hazır bulunan basın mensuğlarına yaptığı açıklamada, midibüsün yoldan çıkıp refüje vurarak şarampole devrildiğini söyledi.

Öneç, kazayı şu ifadelerle anlattı

"Midibüs yoldan çıkıp refüje vurarak şarampole düştü, havada taklalar attı. Kazada insanlar birbirinin üzerine düştü. Midibüs durduğunda yanımdaki cam kırıktı. Üzerime düşen bir yaralıyı kenara bıraktım. Araçtan ilk çıkıp hastaneye kaldırılanlardan biriydim. Araçtan fırlayanlar vardı, bağırış ve çığlıklar oldu."

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