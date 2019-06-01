Iğdır'dan Acı Haber! Şehit Sayısı Yükseldi!

Iğdır’ın Aralık ilçesinde 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı 6’ncı Hudut Komutanlığı’na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı

Yaralı askerlerden 2’si olay yerinde şehit oldu. 1’i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.

Durumu ağır olan asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılımadı. Şehit sayısı üçe çıktı. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

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