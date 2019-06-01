Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLIN
7.3741
EURO
6.5125

Iğdır'dan Acı Haber! Şehit Sayısı Yükseldi!

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralanmıştı... Son dakika haberine göre yaralı askerlerden biri daha şehit oldu. Şehit sayısı 3'e çıkarken yaralı 4 askerin tedavisine devam ediliyor. İşte detaylar.

Iğdır'dan Acı Haber! Şehit Sayısı Yükseldi!

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralanmıştı... Son dakika haberine göre yaralı askerlerden biri daha şehit oldu. Şehit sayısı 3'e çıkarken yaralı 4 askerin tedavisine devam ediliyor. İşte detaylar.

01 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
Iğdır'dan Acı Haber! Şehit Sayısı Yükseldi!

Iğdır’ın Aralık ilçesinde 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı 6’ncı Hudut Komutanlığı’na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı

Yaralı askerlerden 2’si olay yerinde şehit oldu. 1’i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.

Durumu ağır olan asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılımadı. Şehit sayısı üçe çıktı. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ığdır dan acı haber şehit sayısı yükseldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum
Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum
Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum
Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim