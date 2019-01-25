İflas Eden Pamukkale Turizm'den Açıklama: Seferler Devam Edecek

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, 1962 senesinde kurulan Pamukkale AŞ'nin konkordato isteğini kabul etmeyerek firmanın iflasına karar vermişti. Pamukkale Turizm'in mahkeme kararıyla iflas etmesinin sonrasında firmanın yönetim kurulu bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları giderebilmek için yaptığımız başvurular ve hukuki süreçler sürmektedir." denildi. Seferlerde bir değişiklik olmayacağı bildirilen açıklamada, "Bütün çalışmalarımız normal seyrinde sürmektedir. Bugüne dek olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz." sözleri kullanıldı.



SEFERLER DEVAM EDECEK



Pamukkale Turizm'in Twitter sayfası üstünden yayınlanan açıklamada şu sözler kullanıldı:



"Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya sürdürmek için çabamıza devam etmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları giderebilmek için yaptığımız başvurular ve hukuki süreçler sürmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Bütün çalışmalarımız normal seyrinde sürmektedir. Bugüne dek olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile senelerdir bizi tercih eden bütün yolcularımızın bizleri tek başımıza bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler."

"BİZ DAHA VAZGEÇMEDİK"



Seferlerin süreceğini söyleyen şirket daha sonra "Pamukkale ile yolculuğa devam" hashtag'iyle bir paylaşım daha yaparak, "Biz daha vazgeçmedik" açıklamasını yaptı.

16 OCAK 1962 YILINDA KURULDU



İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ticari faaliyetlerine devam etmesine imkan olmadığına karar vererek konkordato isteğini kabul etmeyip iflasına kararı vermişti. Pamukkale'nin bağlı markaları ile beraber 600 otobüsü vardı. Adını Denizli'nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale'den alan 'Pamukkale Turizm' Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962'de kurulmuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAMUKKALE TURİZM'E DESTEK!

Sosyal medya kullanıcıları Pamukkale Turizm'e mesajları ile destek olmaya çalışıyor. Bilet alma çağrılarının yapıldığı mesajlar içerisinde birçok kullanıcının dünyada emsalinin az görüleceği bir şekilde Pamukkale firmasına aidiyet duygusu beslediği görüldü.

İşte o mesajlardan bazıları;

"Yeryüzünde kavuşmaktan daha güzel bir duygu olduğunu düşünseydik bugün bu işi yapıyor olmazdık" firma kaliteli slogan kaliteli... @Pamukkale 'den daha kaliteli bir firma olduğunu düşünseydik o firmadan bilet alır, sırf pamukkale ile gitmek için bir gün sonrayı beklemezdik. pic.twitter.com/mtITTXxxk2 — Laruv Nemege Zogiras (@zogiras) 25 Ocak 2019

Biz çocukken babam ısrarla @Pamukkale'den bilet alırdı. Başka firmaya güvenmiyorum derdi... Bir bildiği var derdik... Büyüdük biz de çocuklarımıza @Pamukkale'den bilet aldık... Bu güven, bu aidiyet, bu huzur, bu samimiyet hiç bitmesin... #Pamukkaleileyolculuğadevam — Laruv Nemege Zogiras (@zogiras) 25 Ocak 2019

Bir otobüs firması ile bir sürü insan arasında duygusal bağ olur mu ?

Oluyormuş

Net olarak gördük yaşadık bunu

Biz vazgeçmedik

Siz de vazgeçmeyin @Pamukkale#DirenPamukkale#Pamukkaleileyolculuğadevam pic.twitter.com/g4k35so0RG — ERHAN SONER #REFEREE (@ErhanSonerMKA) 25 Ocak 2019

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