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İflas Eden Pamukkale Turizm'den Açıklama: Seferler Devam Edecek

Konkordato isteği kabul edilmeyip iflasına karar verilen Pamukkale Turizm'den bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada seferlere devam edileceği açıklandı.

İflas Eden Pamukkale Turizm'den Açıklama: Seferler Devam Edecek

Konkordato isteği kabul edilmeyip iflasına karar verilen Pamukkale Turizm'den bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada seferlere devam edileceği açıklandı.

25 Ocak 2019 Cuma 21:34
İflas Eden Pamukkale Turizm'den Açıklama: Seferler Devam Edecek

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, 1962 senesinde kurulan Pamukkale AŞ'nin konkordato isteğini kabul etmeyerek firmanın iflasına karar vermişti. Pamukkale Turizm'in mahkeme kararıyla iflas etmesinin sonrasında firmanın yönetim kurulu bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları giderebilmek için yaptığımız başvurular ve hukuki süreçler sürmektedir." denildi. Seferlerde bir değişiklik olmayacağı bildirilen açıklamada, "Bütün çalışmalarımız normal seyrinde sürmektedir. Bugüne dek olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz." sözleri kullanıldı.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Pamukkale Turizm'in Twitter sayfası üstünden yayınlanan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya sürdürmek için çabamıza devam etmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları giderebilmek için yaptığımız başvurular ve hukuki süreçler sürmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Bütün çalışmalarımız normal seyrinde sürmektedir. Bugüne dek olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile senelerdir bizi tercih eden bütün yolcularımızın bizleri tek başımıza bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler."

"BİZ DAHA VAZGEÇMEDİK"

Seferlerin süreceğini söyleyen şirket daha sonra "Pamukkale ile yolculuğa devam" hashtag'iyle bir paylaşım daha yaparak, "Biz daha vazgeçmedik" açıklamasını yaptı.

16 OCAK 1962 YILINDA KURULDU

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ticari faaliyetlerine devam etmesine imkan olmadığına karar vererek konkordato isteğini kabul etmeyip iflasına kararı vermişti. Pamukkale'nin bağlı markaları ile beraber 600 otobüsü vardı. Adını Denizli'nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale'den alan 'Pamukkale Turizm' Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962'de kurulmuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAMUKKALE TURİZM'E DESTEK!

Sosyal medya kullanıcıları Pamukkale Turizm'e mesajları ile destek olmaya çalışıyor. Bilet alma çağrılarının yapıldığı mesajlar içerisinde birçok kullanıcının dünyada emsalinin az görüleceği bir şekilde Pamukkale firmasına aidiyet duygusu beslediği görüldü.

İşte o mesajlardan bazıları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 23:22
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Yorumlar
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q 5 saat önce

kusura bakmada devlet keriz değil önüne gelen para aklamak vurgun yapmak için konkordato ilan ediyo hani niye iflas etmesin o zaman sahtekarlar

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