İdam Meclise Geliyor!..

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'ndan Ankara Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Mustafa Destici, "İdam cezası talebimizle ilgili hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Meclis açıldığında idam teklifimizi önce kamuoyuyla paylaşacağız, sonra da HDP dışındaki grupları ziyaret ederek teklifimize desteklerini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi'nin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezası taleplerini 1 Ekim'de TBMM'ye sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Destici, "HDP dışındaki grupları ziyaret ederek teklifimize desteklerini isteyeceğiz. Teklifimiz cinsel sapıklık ve terör faaliyetlerinde yer alma suçlarına karşı idamı geri getirmeyi kapsayacak" şeklinde konuştu.

MHP'nin Meclis'e sunduğu af tasarısına ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, "MHP'den gelen her teklif bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Şu anda arkadaşlarımız bu teklif metnini inceliyorlar, yarın yapacağımız basın toplantısında bu konuyu geniş kapsamlı değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2018 tarihinde açılacak.

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