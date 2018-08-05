İcralık Olan Şehit Eşi İle İlgili İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti!..

İçişleri Bakanlığı, ''Bakanlık'tan Şehit Eşine Haciz Şoku'' isimli haberimiz ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunca 12.08.2015 tarihinde şehidimizin kanuni mirasçılarına ödeme yapılması kararı alınmıştır. Ödenecek miktar eksiksiz olarak belirlenmiş ve ödenmiştir. Kanuni mirasçılarına ödeme o günkü şartlar üzerine gerçekleşmiştir. Ancak kanuni mirasçılarının akabinde verdiği dilekçe üzerine yasal bildirimde bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.



Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti;



“Tüm şehit ve gazi ailelerimizin hak ve hukuku Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan saygıdeğer ailelerinin mağduriyetlerine hiçbir zaman meydan verilmemiştir ve verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığımız oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur.”

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