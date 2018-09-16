İcra Dosyanız Ne Durumda?..

İcra dairesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir resimde yerlerin dahi icra dosyalarıyla dolu olduğu görülüyor.

Türkiye'de ABD ile yaşanan yaptırım krizi ekonomik krize dönüşerek vatandaşın cebine yansıdı.

İcra dairelerindeki dosya sayısının her geçen arttığına dikkat çeken avukatların yanı sıra döviz kurunun yükselmesi, piyasa nakit para akışının durmasıi üzerine birçok şirket iflas erteleme isteğinde bulundu.

Avukat Esin Kılıç, sosyal medya hesabından bir resim paylaştı.

İcra dairesinde çekilen resimler yerlerin dahi dosyalarla dolu olduğu görülüyor.

Av. Kılıç, fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Avukatınızın takip etiği icra dosyanız nerede, ne durumda diye merak ediyor musunuz? Yerini gösteriyorum."

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