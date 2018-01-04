İçişleri Bakanlığı'nan Yeni Çipli Kimlik Kartlarıyla ve Nüfusla İlgili Açıklama (Türkiye'nin Nüfusu Kaç Oldu?)

İçişleri Bakanlığı Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Nüfusu ve yeni kimlik kartlarına ilişkin önemli veriler paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan verilere göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyona yaklaştı, şimdiye kadar yeni çiplik kimlik kartını alan kişi sayısıysa 15 milyon 742 bin 126 olarak açıklandı.

15 MİLYON KİŞİ YENİ KİMLİK KARTLARINA KAVUŞTU

Geçtiğimiz yıl çeşitli nedenlerle boşananların sayısıysa 137 bin olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesiyle 2017 yılında 15 milyon 742 bin 126 kişi yeni kimlik kartlarına kavuştu. Buna göre geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek ve 5 milyon 442 bin 438 kadın yeni kimliklerini değiştirerek teslim aldılar. 672 bin 186 erkek ile 642 bin 772 kız ise yeni kimlik kartlarını doğum nedeniyle aldı.

NÜFUS 2 YILDA NE KADAR ARTTI?

Türkiye'nin nüfusu 2015 yılında 78 milyon 741 bin olarak açıklanmıştı. Bu rakam 2016 yılında 79 milyon 814 bin olurken, 2017 verilerine göre nüfus 82 milyon 835 bin 90 oldu.

EVLENME, BOŞANMA, DOĞUM VE ÖLÜM SAYISI

Geçen sene evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistiklerine de yer verilen duyuruda, geçtiğimiz yıl 603 bin 976 kişi dünya evine girerken, 136 bin kişi boşandı. İstatistiklere göre 1 milyon 341 bin 831 kişi geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. 447 bin 342 kişiyse hayata veda etti.

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