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İçişleri Bakanlığı'na Büro Personeli , Sosyal Çalışmacı ve Kameraman Alınacak! (Mezuniyet Şartı ve Maaşlar)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve Taşra Teşkilatlarına personel alımı için başvurular sürüyor.

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İçişleri Bakanlığı'na Büro Personeli , Sosyal Çalışmacı ve Kameraman Alınacak! (Mezuniyet Şartı ve Maaşlar)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve Taşra Teşkilatlarına personel alımı için başvurular sürüyor.

13 Nisan 2018 Cuma 17:15
İçişleri Bakanlığı'na Büro Personeli , Sosyal Çalışmacı ve Kameraman Alınacak! (Mezuniyet Şartı ve Maaşlar)

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve Taşra Teşkilatlarına personel alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU" başlığıyla yayımlanmış, alıma dair yapılan duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Lisans  ve Önlisans düzeyinden yapılacak alımlar için adayların ayrıca mezuniyet şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor.  Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek kişiler aşağıdaki ücret tablosuna göre maaşlandırılacak : 

Başvurusu 9 Nisan 2018 tarihinde başlayan sözleşmeli personel alımı için süreç 17 Nisan 2018 tarihbinde sona erecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi goc.gov.tr adresi üzeirnden ilan edilecek. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeye göz atmak için aşağıdaki kılavuza göz atabilir, ya da diğer memur adaylarıyla bilgi alışverişinde bulunmak için gruba katılabilirsiniz.

İŞSİZLER, KPSS , PÖH, SUBAY-ASTSUBAY MEMUR ADAYLARI YARDIMLAŞMA VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ GRUBU İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.04.2018 17:24
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