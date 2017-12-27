İçişleri Bakanlığı Programcılık Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

İçişleri Bakanlığı Programcılık Unvan Değişikliği Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca İçişleri Bakanlığı Yargı Kararı Gereği Programcılık Unvan Değişikliği Sınav uygulama duyurusu bugün yayımandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda söz konusu sınavın 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.

Sınav giriş belgeleri 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav giriş kağıtlarını alabilecekler. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen adaylar sınava girebilecekler. Unvan Değişikliği sınavıyla ilgili MEB tarafından yapılan resmi bilgilendirmenin tamamı şu şekilde :

- Sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 2 bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Ocak 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr/ http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. - Sınav sonuç bilgileri 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile www.icisleri.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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