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İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (GYS) ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kesin Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin beklenen duyuru yayımlandı. Bakanlık merkez teşkilatı yazılı sınav kesin sonuçlarını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (GYS) ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kesin Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin beklenen duyuru yayımlandı. Bakanlık merkez teşkilatı yazılı sınav kesin sonuçlarını açıkladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:49
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (GYS) ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kesin Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin beklenen duyuru yayımlandı. Bakanlık merkez teşkilatı yazılı sınav kesin sonuçlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmede 2018 yılı GYS ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının 17 ile 27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi. Bakanlık duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yapılan 2018 yılı  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Bakanlığımız Merkez Teşkilatına İlişkin Kesin Yazılı Sınav Sonuç Listeleri ile Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Kesinleşmiş Listelere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

KESİN YAZILI SINAV SONUÇ LİSTELERİ

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT KESİNLEŞMİŞ LİSTELER

Bakanlığımız merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için 2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavları 17-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, söz konusu sınava ilişkin günlü katılım listelere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLARA İLİŞKİN GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ UNVANLARA İLİŞKİN GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ

KAYNAK: https://www.icisleri.gov.tr/2018-yili-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-bakanlik-merkez-teskilati-yazili-sinavi-kesin-sonuclari

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıGYSGYS VE Unvan Değişikliği
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