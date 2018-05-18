İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sokaklar Artık Güvenli, İnsanlar Huzur İçinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güneydoğu'da insanların geç saatlere kadar huzur ve güven ortamı içerisinde, korku duymadan sokaklarda gezdiğini, bu huzur ortamının bölücü teröristler ve Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı milli birlik içerisindeki mücadele ile sağlandığını söyledi. Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Burada Cizre ilçesindeki iftar programına katılan Soylu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, "Bu ülkenin ve bu milletin asıl zenginliği ve gücü budur. İşte biz bu sayede, bu topraklarda bin yıldır dimdik ayaktayız. İşte bu kardeşliğimizin sayesinde gün geldi üç kıtaya hükmettik, gün geldi 7 düvele Çanakkale'de meydan okuduk.Bunu elimizden almak istiyorlar. Aramızda kavga, dövüş olsun istiyorlar. Özellikle şu Doğu ve Güneydoğu illerimizde yıllardır bir kavgayı, etnik kimlik üzerinden bir fitneyi sürekli körükleyip duruyorlar. Yıllarca terör örgütünü besleyip büyüttüler. Silah verdiler, para verdiler. Çocukları annelerinden ve babalarından uzaklaştırdılar.Allah'a hamd olsun okullarımızda öğretmen var, hastanelerimizde doktorlarımız var, güvenliğimiz var, huzurumuz var.

Başkalarının projesiyle değil, bizim ortaya koyduğumuz iradeyle bugün biriz, kardeşiz, herkes görsün ve duysun. Anneler sizlere sesleniyorum; Benim de kız çocuğum var. Kolundan tutup 'benim kızım ne olacak?' diyen anneye cevap veremeyen bir devlet adamı olmuşsun ne olacak. Bugün onurla ve gururla ifade etmek istiyorum, anneler 'artık çocuğum ne olacak' diye endişe etmeyecek. Hepimiz gayret gösteriyoruz. Sizin çocuğunuzu sizin dizinizin dibinden alıp, başka taraflara götürüp, sizden uzak tutup dağda bir terörist haline getirmeye çalışanlara karşı elimizden geleni yaptık. Sizin çocuğunuz Allah'ın izniyle doktor olacak, mühendis olacak, eliyle şefkat, merhamet dağıtacak. Bu kazandıklarımızı kaybettirmeyin, kazandıklarımızı geri almalarına müsaade etmeyin. Çocuklarımızın yarınlarını çalmalarına ne olursunuz izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

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