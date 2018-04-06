İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün bir sunum yapan İçişleri Bakanı Süleymen Soylu flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

Bakan Soylu, TBMM'de yaptığı sunumunda, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğinin altını da çizdi.

"Sahadan da bilgiler geliyor direkt vatandaştan" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım."

İLK KEZ AÇIKLIYORUM

Terör örgütü FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirterek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA