Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında FETÖ'nün narkotik operasyonlarda yaptığı usulsüzlükleri ve himmetine nasıl para geçirdiğini katardı.

banner396

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında FETÖ'nün narkotik operasyonlarda yaptığı usulsüzlükleri ve himmetine nasıl para geçirdiğini katardı.

06 Nisan 2018 Cuma 18:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün bir sunum yapan İçişleri Bakanı Süleymen Soylu flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

Bakan Soylu, TBMM'de yaptığı sunumunda, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğinin altını da çizdi.

"Sahadan da bilgiler geliyor direkt vatandaştan" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım."

İLK KEZ AÇIKLIYORUM

Terör örgütü FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirterek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFetöİçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi
O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi
Jandarma'dan Yeni Uzman Erbaş Atama Duyurusu
Jandarma'dan Yeni Uzman Erbaş Atama Duyurusu
Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı
Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim