İçişleri Bakanı Soylu : Allah Devlet Bahçeli'den Razı Olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçimlere ve terörle mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin bugüne kadar verdiği oylarla tüm oyun ve kumpasları bozduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, "Bu coğrafyada yapılan bütün seçimler kritik ve önemlidir. Bu coğrafyada 50 gramlık oy pusulası ve sandıkla düğümler açıldı. Eğer Boğaz Köprüsü yapıldıysa 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Eğer Boğaz köprüleri yapıldıysa yine 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Şu ezanlar okunuyorsa 68 yıl önce 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Bize her türlü kabahati, iftirayı atabilirler. Bize diyebilirler ki siz 81 ilde üniversite yapmadınız. Bu ülkede barajları köprüleri, yolları yapmadınız. Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz atak helikopteri, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya tünelini yapmadınız?' Biz bir iftirayı hiçbir şekilde kabullenmeyiz ve karşı çıkarız. Ne yaparlarsa yapsınlar. İster Gezi'yi, ister 6-7 Ekim olaylarını yapsınlar, istediklerini yapsınlar Allah şahittir ki biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik" dedi.

Terörle mücadele ve yapılan büyük yatırımların önemine dikkat çeken Soylu, bunların yarım kalmaması için oy istedi. Terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, diğer partileri de HDP ve FETÖ konusunda eleştirdi. Soylu, Devlet Bahçeli'ye ayrıca teşekkür etti.

İçişleri Bakanı, "Muharrem İnce'nin, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine tepki gösteren Soylu, "Terörle mücadele eden arkadaşımıza ne cevap vereceğiz. Şehit ailelerine gidiyorum. Her telefon açtığımda korkuyorum. Bana sitem edeceklerinden değil. O kadar vakur duruyorlar ki. İlk cümleleri 'vatan sağ olsun' oluyor. Bana, 'Süleyman Bey beni teskin etme, bir tane daha oğlum var, bu vatana feda olsun.' diyorlar. Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun Meral Akşener'i zamanında keşfetmiş. Demirtaş'a özgürlük istiyor. Siz onu Yasin Börü'nün annesine anlatın, çukur olaylarında şehit olanların eşlerine söylesinler de boylarının ölçüsünü görelim. ABD'ye Amerika'ya yalakalık, şirinlik yapmak için, üç-beş oy için yapıyorlar." dedi.

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