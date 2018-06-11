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İçişleri Bakanı: PKK Sesini Çıkaramayacak Hale Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütünün sesini çıkaramayacak hale geldiğini, bölgedeki kürt halkının rahat bir nefes aldığını söyledi.

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İçişleri Bakanı: PKK Sesini Çıkaramayacak Hale Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütünün sesini çıkaramayacak hale geldiğini, bölgedeki kürt halkının rahat bir nefes aldığını söyledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 22:59
İçişleri Bakanı: PKK Sesini Çıkaramayacak Hale Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütünün sesini çıkaramayacak hale geldiğini, bölgedeki kürt halkının rahat bir nefes aldığını söyledi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da katıldığı Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki seçim bürosu açılışında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı'nın selamlarını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin önemine dikkat çeken Soylu, seçimlerin Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerini, siyasi olumsuzlukları atlatmanın yolunun istikrardan ve yeni hükümet sisteminden geçtiğini söyledi. Terörle mücadele konusuna değinen İçişleri Bakanı: "İşimizi, terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bu PKK'ya dağları dar ettik dağları. PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Sıçan gibi kaçıyorlar biliyorsunuz değil mi? Sadece son 6- 7 günde Şırnak'ta 21 terörist etkisiz hale getirildi, sadece Bestler Dereler bölgesinde. Şunu söylemek istiyorum. Peki şu Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıp da ABD'ye peşkeş çekmeye çalışacak şu FETÖ illetiyle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Peki dinimizi istismar etmeye çalışan DEAŞ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Şu illet örgüt DHKP-C ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bunlara son 1,5-2 yılda tarihin en büyük dersini verdik. Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

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