İçişleri Bakanı: Kandil Bize Uzak Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik olası operasyona dair, Kandil'in uzak olmadığını, zamanlamanın en iyi şekilde yapılıp, daha sonra gereğinin yerine getirilebileceğini söyledi.

AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada TSK'nın Kandil'e yönelik olası operasyonunu değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi en güzel şekliyle ifade ettiğini vurgulayarak, "Milletimiz sadece şunu bilsin; eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Şimdi Kandil bize uzak değil. Biz zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gerekli ilişkileri de kurar, ondan sonra gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye'nin verdiği kararın uygulanmasına aittir" dedi.

Terör ve teröristin bundan sonra kaynağına inilerek imha edileceğini, orada kurutulacağını belirten İçişleri Bakanı, "Türkiye bu kuvvettedir. Türkiye, bu güçtedir. Bu vesileyle uzun zamandır söylediğimiz bir söz var. Kandil, terör örgütünün moral bulduğu, yönetildiği, başka ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceği bir merkez olmuştur. Türkiye, orayı ve Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Bunun için de gereğini yerine getirecektir. Çok yüksek sesle bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanı. Bunu bütün dünya da görür inşallah." dedi.

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