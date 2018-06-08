Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanı: Kandil Bize Uzak Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik olası operasyona dair, Kandil'in uzak olmadığını, zamanlamanın en iyi şekilde yapılıp, daha sonra gereğinin yerine getirilebileceğini söyledi.

banner396

İçişleri Bakanı: Kandil Bize Uzak Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik olası operasyona dair, Kandil'in uzak olmadığını, zamanlamanın en iyi şekilde yapılıp, daha sonra gereğinin yerine getirilebileceğini söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:49
İçişleri Bakanı: Kandil Bize Uzak Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik olası operasyona dair, Kandil'in uzak olmadığını, zamanlamanın en iyi şekilde yapılıp, daha sonra gereğinin yerine getirilebileceğini söyledi.

AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada TSK'nın Kandil'e yönelik olası operasyonunu değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi en güzel şekliyle ifade ettiğini vurgulayarak, "Milletimiz sadece şunu bilsin; eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Şimdi Kandil bize uzak değil. Biz zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gerekli ilişkileri de kurar, ondan sonra gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye'nin verdiği kararın uygulanmasına aittir" dedi.

Terör ve teröristin bundan sonra kaynağına inilerek imha edileceğini, orada kurutulacağını belirten İçişleri Bakanı, "Türkiye bu kuvvettedir. Türkiye, bu güçtedir. Bu vesileyle uzun zamandır söylediğimiz bir söz var. Kandil, terör örgütünün moral bulduğu, yönetildiği, başka ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceği bir merkez olmuştur. Türkiye, orayı ve Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Bunun için de gereğini yerine getirecektir. Çok yüksek sesle bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanı. Bunu bütün dünya da görür inşallah." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?
Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?
Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!
Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!
'Türk Askeri Kuzey Irak'ın 30 Kilometre İçinde'
'Türk Askeri Kuzey Irak'ın 30 Kilometre İçinde'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim