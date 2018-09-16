İbret alınacak kaza: 1 ölü

İstanbul'a bağlı Fatih’te yolun yakınında bulunan alt geçidi kullanmayan bir kişi karşıdan karşıya demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İbretlik kaza bu sabah saat 06.00 saatlerinde Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Şentürk’e hızla gelen bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 yaşındaki Şaban Şentürk yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.



Şaban Şentürk’e çarpan otomobil ise durmadan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şaban Şentürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Herkesin bir nebze ibret alması gereken olayın yaşandığı yerde yapılan incelemelerden sonra Şentürk’ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yolun karşısına biraz geç varabilirsiniz ama sağ sağlim varmak için üst geçidi kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Kaynaklar; Hürriyet

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