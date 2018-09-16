Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İbret alınacak kaza: 1 ölü

İstanbul'a bağlı Fatih’te yolun yakınında bulunan alt geçidi kullanmayan bir kişi karşıdan karşıya demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

banner396

İbret alınacak kaza: 1 ölü

İstanbul'a bağlı Fatih’te yolun yakınında bulunan alt geçidi kullanmayan bir kişi karşıdan karşıya demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

16 Eylül 2018 Pazar 09:12
İbret alınacak kaza: 1 ölü

İstanbul'a bağlı Fatih’te yolun yakınında bulunan alt geçidi kullanmayan bir kişi karşıdan karşıya demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İbretlik kaza bu sabah saat 06.00 saatlerinde Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Şentürk’e hızla gelen bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 yaşındaki Şaban Şentürk yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. 

Şaban Şentürk’e çarpan otomobil ise durmadan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şaban Şentürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Herkesin bir nebze ibret alması gereken olayın yaşandığı yerde yapılan incelemelerden sonra Şentürk’ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. 

Yolun karşısına biraz geç varabilirsiniz ama sağ sağlim varmak için üst geçidi kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.09.2018 09:39
Anahtar Kelimeler:
ibret alınacak kaza ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk Bedelli Askerler Birliklerine Teslim Oldular
İlk Bedelli Askerler Birliklerine Teslim Oldular
Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: Ben de polisim
Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: Ben de polisim
Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..
Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim