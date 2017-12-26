İBB'den Tuzla'da Paniğe neden Olan Kokuyla Açıklama Geldi

İBB'den Tuzla'da bir çok mahallede paniğe neden olan ve vatandaşların rahatsızlanmasına yol açan kokuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kokunun insan sağlığını etkileyecek bir durum olmadığını, rahatsızlanan kişilerin taburcu edildiği bildirildi. İBB 'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Akşam saatlerinde Tuzla’da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır.

İBB birimleri, atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir.

Ayrıca, kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün birimleri ile, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup, sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA