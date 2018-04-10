İBB'den Açıklama: Tüm Seferler İptal Edildi (Vapur Seferleri Ne Zaman Başlayacak?)

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre aşırı sis nedeniyle Vapur seferleri iptal edildi.

Marmara Denizinde önceki akşamdan bu yana etkili olan sis deniz ulaşımını ciddi şekilde etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibarıyla iptal edildiğini duyururken vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden son durum ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Önceki gün Meteoroloji bir açıklama yapmış ve yoğun sis olacağı uyarısını kent sakinlerine duyurmuştu. Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra Boğaz'a kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste görünmüyor.

Sabah saatlerinde doğru özellikle İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi derecede düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kaybolduğu görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO), saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

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