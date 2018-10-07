Hurdaya dönen araçta can pazarı!

Korkunç Kaza, saat 20:30 sıralarında Çorum- Alaca Karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa Göral yönetimindeki 05 AK 797 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Ebu Bekir Doğan, idaresindeki 19 BA 567 plakalı sondaj aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Göral ile 55 yaşındaki Emine Göral alev alan otomobilin içerisinde sıkışıp kaldı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken eşi ise çıkamadı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri Göral'ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza nedeniyle Çorum- Alaca Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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