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Hurdaya dönen araçta can pazarı!

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen ve alev alarak patlama riskiyle karşı karşıya kalan otomobilde sıkışıp kalan Emine Göral isimli vatandaş yanmaktan son anda itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

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Hurdaya dönen araçta can pazarı!

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen ve alev alarak patlama riskiyle karşı karşıya kalan otomobilde sıkışıp kalan Emine Göral isimli vatandaş yanmaktan son anda itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 10:09
Hurdaya dönen araçta can pazarı!

Korkunç Kaza, saat 20:30 sıralarında Çorum- Alaca Karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa Göral yönetimindeki 05 AK 797 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Ebu Bekir Doğan, idaresindeki 19 BA 567 plakalı sondaj aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Göral ile 55 yaşındaki Emine Göral alev alan otomobilin içerisinde sıkışıp kaldı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken eşi ise çıkamadı.

Fotoğraf: DHA

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri Göral'ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraflar: DHA

Kaza nedeniyle Çorum- Alaca Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.  

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Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
hurdaya dönen araçta can pazarı
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