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Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi İle İlgili Flaş Karar!

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar'ın, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edeceği öğrenildi.

Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi İle İlgili Flaş Karar!

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar'ın, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edeceği öğrenildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:54
Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi İle İlgili Flaş Karar!

Meclis'te görüşülen yeni askerlik sistemi için AK Parti, muhalefet partilerini bilgilendirecek. 

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar da, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edecek. 

Akar saat 15.00'te MHP, saat 18.00'de de İYİ Parti ile görüşecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Bir temas kurulmadı ama görüşme ihtimali yüksek" açıklaması yaptı.

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