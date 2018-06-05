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Hükümetten Yeni Açıklamalar (Bedelli Askerlik, Mahkumlara Af, Enflasyon,..)

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında bedelli askerlik, mahkumlara af, bedelli askerlik gibi konulara değindi.

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Hükümetten Yeni Açıklamalar (Bedelli Askerlik, Mahkumlara Af, Enflasyon,..)

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında bedelli askerlik, mahkumlara af, bedelli askerlik gibi konulara değindi.

05 Haziran 2018 Salı 14:30
Hükümetten Yeni Açıklamalar (Bedelli Askerlik, Mahkumlara Af, Enflasyon,..)

Mahkumlara af konusunda hükümetten yeni açıklama geldi.

NTV'ye özel röportaj veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ilişkin soru ile birlikte gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurtulmuş, kaybolan tarihi eser ile ilgili, "Soruşturma başlatıldı, üstüne gidilecek" açıklamasında bulundu.

NTV'ye verdiği röportjında Bakan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda.

Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.

APOLET TARTIŞMALARI

Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.

YÜKSEK ENFLASYON

Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz.

Çok kısa sürede bunun geriye gideceğini biliyoruz. Meleseyi bütün olarak gördüğümüz zaman endişe edecek hiçbir şey yok ortada. Türkiye ekonomisinin 2002 öncesiyle hiçbir benzerliği yoktur. Hiç kimse endişe etmesin.

TURİZMDE HEDEFLERİ

2014 iyiydi ancak 2015 ve 2016'da birçok nedenden dolayı düşüş oldu. 2017'de geri dönüş oldu. Bu yıl bütün yılların ilk dört ayının rekorunu kırdık. Türkiye 40 milyon turiste ve 32 milyar dolar turizm geliri elde edilecek.

2023'te de 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulağacağız. Alman turistler tekrar gelmeye başladı. Türkiye turizm açısından son derece cazip. Dört saat içerisinde dünyanın yarısına ulaşabilecek bir yerde bulunuoruz.

SİNEMA YASASI HAKKINDA

Sinema yasasının çıkmasıyla dizileri destekleyeceğiz. AK Parti iktidara geldiğinde yılda 38 film üretiliyordu. Şimdi 150 civarında. Her ilde yapacağımız kültür merkezleri üzerinden sanat filmlerinin buralarda gösterilerek vatandaşla buluşturulmasını sağlayalım. Türkiye'yi film endüstrisi haline getirecek adımlar atıyoruz.

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