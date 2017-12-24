Hükümetten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma Bakanı : "İnşallah onunla ilgili bu süreç içerisinde görüşme başladı. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşti, ikinci görüşme Türk İş 'de oldu, son olarak Cuma günü TİSK'e konuk olduk. Biz bugüne kadar popülizm yapılacak bir alan olarak görmedik. İş gücü piyasasının dengesi önemli. İşçilerin sesine kulak vererek adımlarımızı attık. İşverenler bir rakam açıklamadı. Türk-İş 1893 TL'lik bir rakam açıkladı. İşverenlerimiz daha makul sınırlar içerisinde arzularını dile getirirler.

Bu hafta görüşmeler sürecek. İnşallah her kesim açısından hayırlı olacak, makul , mutabakatla belirleyeceğimiz o yönde. Çalışanlarımız , emekçilerimiz, işverenlerimizin rekabet gücünün korunması önemli. Biz bunları orta noktada buluşturmak için çalışıyoruz. Bu konuda inşallah yılın sonunda pozitif etki edecek ALLAH(C.C) açıklamayı nasip eder." dedi.

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