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Hükümetten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika asgari ücret açıklaması. 24 Aralık asgari ücret açıklaması.

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Hükümetten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika asgari ücret açıklaması. 24 Aralık asgari ücret açıklaması.

24 Aralık 2017 Pazar 12:46
Hükümetten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma Bakanı : "İnşallah onunla ilgili bu süreç içerisinde görüşme başladı. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşti, ikinci görüşme Türk İş 'de oldu, son olarak Cuma günü TİSK'e konuk olduk. Biz bugüne kadar popülizm yapılacak bir alan olarak görmedik. İş gücü piyasasının dengesi önemli. İşçilerin sesine kulak vererek adımlarımızı attık. İşverenler bir rakam açıklamadı. Türk-İş 1893 TL'lik bir rakam açıkladı. İşverenlerimiz daha makul sınırlar içerisinde arzularını dile getirirler.

Bu hafta görüşmeler sürecek. İnşallah her kesim açısından hayırlı olacak, makul , mutabakatla belirleyeceğimiz o yönde. Çalışanlarımız , emekçilerimiz, işverenlerimizin rekabet gücünün korunması önemli. Biz bunları orta noktada buluşturmak için çalışıyoruz. Bu konuda inşallah yılın sonunda pozitif etki edecek ALLAH(C.C) açıklamayı nasip eder." dedi.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 15:41
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Son Dakika
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Güvenlik 2 saat önce

İşverene kalırsa hiç para vermez aynı ücretle çalışsınlar derler yada şu An verilen para bile çok 1200 e düşürelim derler sayın bakan

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kazım 1 saat önce

Hay arkadaş hükümetten son dakika açıklaması son dakika açıklaması boyuna son dakika ama bişey yok gjrüşücez toplantı başladı neyi görüşüyon topyant mı kaldı yıl bitti be siz hala asgaiyi karar vermediniz bu yıl yoksa asgariye zam olmayacek mı o kadar zam geldi taa eylümde açıklandı şöyle zam 2018 e böyle zam diye asgariye gelince ne eylülü aralık gelmiş onu geçtim insaf bari 15 inde karür verin yalı bitti yılbaşı geldi hala asgari karar veremediniz ni asgariymiş arkadaş bilerek geciktirip yapmayacak mısınız yoksa

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