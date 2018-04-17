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Hükümetten Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlğındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında konuştu.

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Hükümetten Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlğındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında konuştu.

17 Nisan 2018 Salı 20:29
Hükümetten Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlğındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'nın OHAL konusundaki tavsiye kararına uyularak OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'ye gönderildiğini söyledi.

Bozdağ, "Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir." dedi. Erken seçimle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dair de kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Bozdağ, "Herkes bu konuyu konuşuyor. Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek konuyu değerlendirecekler. Gerekli açıklamalar bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Yarın 13:30'u beklemenizi tavsiye ederim.​" dedi.

'İYİ PARTİ SEÇİME GİREMESİN DİYE' İDDİALARI

CHP'li Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının İYİ Parti'nin seçimlere girememesi için yapıldığnı iddia etti. Büyük kongrenin üzerinden 6 ay geçmediği için Bahçeli'nin işaret ettiği tarihte erken seçim yapılması halinde İYİ Parti'nin seçimlere girememesi söz konusu olabilir.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.04.2018 20:39
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimErken Seçim Açıklaması
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