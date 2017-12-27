Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hükümetten Atatürk Havalimanı Açıklaması 'Kesinlikle Yapılmayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanının ne olacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

banner396

Hükümetten Atatürk Havalimanı Açıklaması 'Kesinlikle Yapılmayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanının ne olacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:21
Hükümetten Atatürk Havalimanı Açıklaması 'Kesinlikle Yapılmayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanının ne olacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Arslan, bir süredir sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında Atatürk Havalimanı'nın yerine AVM yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Söz konusu alanda bir fuar merkezi yapılarak peronların kullanılabileceğini söyleyen Arslan, yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de açılışının yapılacağını söyledi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 09:37
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanıUlaştırma Bakanı Ahmet ArslanUlaştırma Bakanı Ahmet Arslan Atatürk Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron Kadro Düzenlemesinden Sonra Sendikalar Arasında 'Üye' Gerilimi
Taşeron Kadro Düzenlemesinden Sonra Sendikalar Arasında 'Üye' Gerilimi
Bağcılarda Patlama! İlk Açıklama Geldi
Bağcılarda Patlama! İlk Açıklama Geldi
Türkiye Semalarında 13 Bin KM Menzilli Füze
Türkiye Semalarında 13 Bin KM Menzilli Füze

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim