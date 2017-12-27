Hükümetten Atatürk Havalimanı Açıklaması 'Kesinlikle Yapılmayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanının ne olacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Arslan, bir süredir sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında Atatürk Havalimanı'nın yerine AVM yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Söz konusu alanda bir fuar merkezi yapılarak peronların kullanılabileceğini söyleyen Arslan, yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de açılışının yapılacağını söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA