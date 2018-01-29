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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Bunların Tamamı Yalan"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan 'Türkiye , Kürtleri Katlediyor' yalanına çok sert yanıt. Türkiye'nin bölücü terör örgütleriyle mücadelesinden rahatsız olan terör destekçilerinin son zamanlarda kara propagandaya hız verdiği görülüyor. Hükümetten Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin önemli açıklamalar...

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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Bunların Tamamı Yalan"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan 'Türkiye , Kürtleri Katlediyor' yalanına çok sert yanıt. Türkiye'nin bölücü terör örgütleriyle mücadelesinden rahatsız olan terör destekçilerinin son zamanlarda kara propagandaya hız verdiği görülüyor. Hükümetten Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin önemli açıklamalar...

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:30
Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Bunların Tamamı Yalan"
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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Bunların Tamamı Yalan" 

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatında hedefin kürtler olmadığını bazı terör yanlısı hesaplarından ve internet sitelerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik düzenlediği harekatla ilgili 'kürtlere yönelik' bir harekat algısı yaratmaya çalıştığını, bu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Vahyin Kutsadığı şehir Kudüs isimli toplantısına katılan ve burada açılış konuşmasını yapan Bozdağ, devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Bozdağ, Türkiye'nin Türklerin de , kürtlerin de devleti olduğunu, bölücülük yapmaya çalışanlara milletimizin fırsat vermeyeceğini söyledi. Hükümet Sözcüsü "PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." dedi.

Operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin de konuşan Bozdağ, sınır ya da süre konulmadığını, bölücü hainlerin tamamiyle yok edilene kadar operasyonun devam edeceğini söyledi. Bozdağ, "Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir." dedi.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 17:35
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