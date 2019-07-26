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Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp ardından serbest bırakılan ve geçen günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal bugün İzmir’de yakalandı.

Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp ardından serbest bırakılan ve geçen günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal bugün İzmir’de yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:59
Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 2007'de tutuklanan ancak serbest bırakılan ve 27 Haziran'da gerçekleşen duruşmada 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal bugün İzmir’de yakalandı. 

İzmir'de gözaltına alınan Uzundal'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Uzundal, Hrant Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 günü Şişli'de yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı yıl içerisinde Tuncay Uzundal, 'adam öldürmek suçuna iştirak' ve 'silahlı suç örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından Uzundal serbest bırakılmıştı.

Geçen ay Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada Uzundal hakkında karar açıklanmıştı. Kararda Erhan Tuncel'e 99.5 yıl, Ogün Samast'a 2.5 yıl, Yasin Hayal'e 7.5 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararda ayrıca Tuncay Uzundal hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek', 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmetmiş, yakalama kararı çıkartmıştı. 

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