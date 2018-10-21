Hızlı İş Bulmak İçin 6 İpucu

Hızlı iş bulmak diye bir kavram son günlerin popüler kavramlarından bir tanesi haline geldi. Herkesin dilinde ''hızlı iş bulmak için şunu yap, hızlı iş bulmak için bu yap'' gibi söylemler ve ifadeler dolaşıyor. Biz de bunun üzerinde biraz araştırma yapıp insan kaynakları alanında kendini geliştirmiş uzmanların fikirlerinden yola çıkarak hızlı iş bulmak için 10 taktik isimli bu haberimizi hazırladık.

Hızlı iş bulmak için sıralanan bu taktik ve yöntemlerle kendinize hızlı bir şekilde iş bulabilirsiniz. Yapılması zorunlu olmayan ancak insan kaynaklar uzmanları tarafından iş arayanların olmazsa olmazları olarak sıralanıyor. Unutmayın ki işverenler sizin dikkat etmediğiniz veya hiç dikkat etmeyeceğiniz küçük gibi görünen detaylara çok dikkat ederler. Önemsenmeyen bu küçük detaylar sizi diğer iş arayanlardan ayıran özellikler olarak da adlandırılabilir.

1-İNTERNETTEN İŞ ARAMAK

İnternet günümüzde hayatımızın her alanını doldurmayı başarıyor. İş arayanlarında ilk uğradığı yer internetteki iş ilanları siteleri oluyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her iş ilanının altında bulunan başvur butonuna basmamaktır. İnternette iş ararken sadece yaşadığınız şehri değil geniş ve detaylı arama yaparak size en uygun olan işe bakmalısınız. Detaylı arama sayesinde hem kendinize uygun iş bulabilir hem de vakit kaybından kurtulabilirsiniz. İnternette iş başvuru yapmadan önce çalşmak istediğiniz firmaları önceden belirlemek de faydalı olacaktır. Özellikle alanında uzman olduğunuz ve tecrübe sahibi olduğunuz meslek dallarındaki iş ilanlarına başvuru yapmanız işe alnma olasılığınız arttıracaktır çünkü tecrübe ve deneyim en önemli tercih sebebidir.

2-REDDEDİLSENİZ DE AÇIK POZİSYON VARSA BAŞVURU YAPMAYA DEVAM EDİN

Çok çalışmak istediğiniz bir firmanın açıık pozisyonlarda bulunan ilanları başvuru yaptnız ve reddedildiniz. Hemen pes etmeyin. Başka ilanlara başvuru yaparken o ilanlarında takibini yapın. O ilanlar tekrar aktif olur ve iş alımına açık olursa yeniden başvuru yapın. Çünkü bazı işverenlerde alacağı personel konusunda yanlış kararlar verebilir. Belki de sizi değil de diğer personeli tercih ettiği için verim alamamış ve personel ile yollarını ayırmıştr. Reddedildiğiniz ilana tekrar başvurmak işi ne kadar yapmak istediğinizin de bir göstergesidir.

3-ÖN YAZI ÖNEMLİDİR, İHMAL ETMEYİN

Özellikle internet başvurularında gerekli olan ön yazı aslında direkt iş görüşmelerinde de ihmal edilmemesi gereken önemli bir detaydır. Ön yazı cv'nizin üzerine kısa bir ifade yazısıdır da diyebiliriz. Bu kısa ön bilgi yazısı hakkınızda oluşacak en önemli intibadan biridir. İşverenler genellikle ön yazısından etkilendiği veya ön yazısında merak uyandıran adayların cvlerini detaylı bir şekilde kontrol etme eğiliminde olurlar. O yüzden başvurularınızda mutlaka ön bilgi yazısı kullanın, bu konuyu ihmal etmeyin.

4-ÖZGEÇMİŞİNİZİ BAŞVURACAĞINIZ İŞE GÖRE DÜZENLEYİN

Özgeçmiş popüler adı ile cv başvuru yapılacak işe göre düzenlenmelidir. Örneğin, şöförlük işine başvuru yapacak bir adayın özgeçmişinde aşçılık sertifika bilgisinin olması bir önem arz etmeyecektir. Özgeçmiş hazırlarken yapılan en büyük hatalar bütün deneyimlerin tek cv üzerinde toplanmasıdır. İnsanlar hayatları boyunca birbirinden farklı pozisyonlarda çalışabilir. O yüzden çok fazla deneyim veya başvuru yapacağınız iş ile alakalı olmayan detayları yazarak işvereni bilgiye boğmanıza gerek yoktur. Özgeçmişinizde sadece çalışma hayatınızdan değil, çalışmadığınız süre içerisinde yaptığınız önemli detaylardan da kısa bahsedebilirsiniz. Örneğin, sosyal sorumluluk projesinde yer aldıysanız, bunu kısa bir ifade ile aktarabilirsiniz. Tabi ki yaptığınız veya başvurduğunuz iş ile alakal olması önemlidir. Örneğin, aşçılık için başvuru yapıyorsanız boş zamanlarınızda yeni tarifler araştırdığınız yazabilirsiniz.

5-EN İYİ REFERANS MEKTUBU G ÜZEL BİR KIYAFETTİR

'En iyi referans mektubu güzel bir kıyafettir' diyen uzmanların gözünde iş başvurusu yapan adayın ilk dikkat edilen özelliğinin dış görünüşü olduğunu ifade ediyorlar. Giyiminizin başvuru yaptığnız işe uygun olması önemlidir. Mülakat yani iş görüşmesi yapmak için bekleyeceğiniz salonda sizi gören iş verene bırakacağınız izlenim kabul edilme olasılığınızı yarı yarıya arttıracaktır.

6-NEYSENİZ O OLUN

Mülakatta gereksiz cevaplar, uzun uzadıya söylemler ile iş vereni boğmayın. Size ne sorulduysa onun cevabını vererek işverenin diğer sorularına geçmesini sağlayın. Olduğunuzdan farklı görünmek için yalan söylemeyin. Yetkinliğiniz olmayan bir konuda yalan söylemeniz işe kabul edilmeniz durumunda ilerleyen zamanlarda hem sizi hem de iş vereni zor durumda bırakacaktır. Belki de yıllarca beraber çalışacağınız kişi o an karınızda oturuyordur.

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