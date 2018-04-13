Hijyen Evlerine Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren teröristlerin kaldığı 4 hijyen eve düzenlenen operasyonda 20 fetullahçı terör şüphelisi yakalandı.

Bayburt'ta Fetullahçı Teröristlerin insan kaynağı temini ile öğrenci evi olarak kullandığı ve örgüt tarafından 'Hijyen ev' olarak adlandırılan evlere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA