Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Her Yerde Aranıyor! 7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

banner396

Her Yerde Aranıyor! 7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

30 Ocak 2018 Salı 18:26
Her Yerde Aranıyor! 7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı
banner400

7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı 

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen bilgilere göre Malkara'dan Keşan yönüne gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen taksi, Dörtyol Kavşağı'nda betona daldı. Kazada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 Kişi ( Hira Muhammet, Sami Muhammet, Hasan Muhammet, Saeed Sedigbi, Fehmi Ahmed, Rametullah Ali Zora ve Zeynep Mustafa) yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyse polis ve sağlık ekiplerini beklemeden olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SürücüKeşan KazaKeşanda Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!
Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!
Orman Bakanı Suriye'deki Terör Saldırısında Şehit Olan Sivil Personelin İsmini Açıkladı!
Orman Bakanı Suriye'deki Terör Saldırısında Şehit Olan Sivil Personelin İsmini Açıkladı!
Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti
Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim