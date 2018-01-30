Her Yerde Aranıyor! 7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı

7 Kişinin Yaralandığı Kazada Olay Yerinden Kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen bilgilere göre Malkara'dan Keşan yönüne gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen taksi, Dörtyol Kavşağı'nda betona daldı. Kazada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 Kişi ( Hira Muhammet, Sami Muhammet, Hasan Muhammet, Saeed Sedigbi, Fehmi Ahmed, Rametullah Ali Zora ve Zeynep Mustafa) yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyse polis ve sağlık ekiplerini beklemeden olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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