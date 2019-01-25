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Henüz 10 yaşında ama kalp krizinden öldü!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü belirtildi. İşte detaylar...

Henüz 10 yaşında ama kalp krizinden öldü!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü belirtildi. İşte detaylar...

25 Ocak 2019 Cuma 10:13
Henüz 10 yaşında ama kalp krizinden öldü!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü belirtildi. İşte detaylar...

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf örencisi Musa Sayın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen güreş kursuna katılan akrabalarıyla spor salonuna gitti. Burada arkadaşıyla güreş tutan Musa Sayın bir süre dinlendi. Daha sonra tekrar güreş tutan Musa Sayın, fenalaşarak yere düştü. 

Görevlilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonran hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilen Sayın, yolda hayatını kaybetti. 

Musa Sayın'ın ön otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Musa Sayın'ın cenazesi bugün memleketi Tufanbeyli'de toprağa verilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:19
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