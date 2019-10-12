helikopterden düşerek şehit olan askerin kask kamerası bulundu

İstanbul'dan geçen hafta Niğde'ye gelen profesyonel dağcı Fehmi Efe, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nın güneybatı yönünde yer alan kulvardan zirveye doğru tırmanışa geçti. Tırmanış esnasında bir seyyar sedye ile yarısı dolu matara bulan Efe, bölgede yaptığı araştırmada bir de kask kamerası buldu.

Efe, o bölgede 8 Haziran 2019'da tırmanış yaparken düşüp ayağını kıran 7 dağcıdan Bülent Tuncay'ı kurtarmaya gelen helikopterden düşerek şehit olan Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personelinden Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'ya ait olabileceğini düşünerek kask kamerası ile matarayı çantasına aldı. Tırmanışını tamamlayan Fehmi Efe, bulduğu kamera ve matarayı tutanakla askeri yetkililere teslim etti.

ŞEHİT ANISINA TÜRK BAYRAĞI DİKTİ

Talihsiz bir olay sonucu şehit olan Uğur Görkem Harmankaya anısına Demirkazık Dağı zirvesine Türk bayrağı diktiğini belirten Fehmi Efe, "Astsubayımızın şehit olması çok üzücü bir olay. Bizim dağcı arkadaşımızı kurtarırken talihsiz bir olay sonrası şehit oldu. Onun anısı için Demirkazık Dağı'nın zirvesine Türk Bayrağı'nı diktim. Buradan şehidimizin ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.