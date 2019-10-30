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Helga Akıncı evinde ölü bulundu!

Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü, Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonu Helga Akıncı (76), evinde ölü bulundu. 4 yıl önce katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı'nın annesi olan yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Helga Akıncı evinde ölü bulundu!

Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü, Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonu Helga Akıncı (76), evinde ölü bulundu. 4 yıl önce katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı'nın annesi olan yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

30 Ekim 2019 Çarşamba 18:33
Helga Akıncı evinde ölü bulundu!

İddiaya göre pazar gününden itibaren Helga Akıncı'dan haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde yaşayan Akıncı'nın evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ancak Akıncı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Akıncı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir Yüzme İhtisas Kulübü adına yüzen Helga Akıncı, son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 2 sene önce yüzmeye başlayan ve Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü olan Akıncı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

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