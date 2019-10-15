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HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı gözaltına alındı.

HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 08:40
HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

Son Güncelleme: 15.10.2019 15:45
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