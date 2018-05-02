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HDP'den Dörtlü İttifak'a Tepki 'Yazık'

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Milletvekili seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin tepki gösterdi.

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HDP'den Dörtlü İttifak'a Tepki 'Yazık'

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Milletvekili seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin tepki gösterdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:27
HDP'den Dörtlü İttifak'a Tepki 'Yazık'

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Milletvekili seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin tepki gösterdi.

CHP'nin sağ görüşlü partilerle ittifak yapıp kendilerine yönelik bir adım atmamasına tepki gösteren Kerestecioğlu, CHP'nin sol görüşlü seçmenlerinin bu ittifakı desteklemeyeceğini ima etti.

HDP'li Kerestecioğlu, "Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu İYİ Parti'ye atarak 'HDP'nin olmasını istemiyor' diyerek bir süreç yaşatmaya çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP'nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP'ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak yapması gereken parti solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. Siz 90'ların içişleri bakanıyla, işte Sivas'ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz. Şimdi, Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya." dedi.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 15:28
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