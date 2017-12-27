HDP'li Milletvekili Hastanede Darp Edildi

HDP Batman Milletvekili Mehmet ali Arslan, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastanede darp edildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bir hastanede darp edildiği ortaya çıktı.

23 Temmuz'da Batman Bölge Devlet Hastanesinde meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre bir yakınını ziyaret için hastaneye giden HDP Milletvekili Aslan, koridorda kimliği öğrenilemeyen kişilerle tartıştı. Aslan konuyla ilgili şikayette bulunurken, güvenlik kamerası görüntüleri olaydan aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde birkaç kişinin HDP'li vekili darp ettiği, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Aslan'ın kurtulduğu görülüyor.

Kavganın neden çıktığı henüz öğrenilemedi. Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

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