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HDP'li Milletvekili Hastanede Darp Edildi

HDP Batman Milletvekili Mehmet ali Arslan, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastanede darp edildi.  Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bir hastanede darp edildiği ortaya çıktı.

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HDP'li Milletvekili Hastanede Darp Edildi

HDP Batman Milletvekili Mehmet ali Arslan, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastanede darp edildi.  Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bir hastanede darp edildiği ortaya çıktı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:49
HDP'li Milletvekili Hastanede Darp Edildi

HDP'li Milletvekili Hastanede Darp Edildi

HDP Batman Milletvekili Mehmet ali Arslan, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastanede darp edildi.  Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bir hastanede darp edildiği ortaya çıktı. 

23 Temmuz'da Batman Bölge Devlet Hastanesinde meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre bir yakınını ziyaret için hastaneye giden HDP Milletvekili Aslan, koridorda kimliği öğrenilemeyen kişilerle tartıştı. Aslan konuyla ilgili şikayette bulunurken, güvenlik kamerası görüntüleri olaydan aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde birkaç kişinin HDP'li vekili darp ettiği, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Aslan'ın kurtulduğu görülüyor.

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HdpHdpli Vekil
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