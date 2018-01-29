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HDP Çanakkale İl Başkanı Terör Propagandasından Tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın kara propagandasını yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HDP Çanakkale İl Başkanı Terör Propagandasından Tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın kara propagandasını yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 20:53
HDP Çanakkale İl Başkanı Terör Propagandasından Tutuklandı
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HDP Çanakkale İl Başkanı Terör Propagandasından Tutuklandı 

Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın kara propagandasını yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Çanakkale'de sosyal medya siteleirnde bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın Afrin'deki işgaline yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptığı öne sürülen Beytaş daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 

Afrin'de bölücü hainlere yönelik yürütülen harekatın 10. gününe girilirken, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan terör destekçilerine yönelik emniyetin sıkı takibi de devam ediyor. Gün içerisinde farklı illerde kara propaganda yaptığı belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda terör destekçisi gözaltına alındı.

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